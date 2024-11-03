Массированная атака дронов на ростовскую область рф: что показывают спутниковые снимки NASA
Киев • УНН
Минобороны рф сообщает о сбитии 16 БПЛА над ростовской областью. Спутниковые снимки NASA фиксируют два крупных пожара в регионе, опровергая заявления властей об отсутствии повреждений.
Ночью беспилотники атаковали ростовскую область рф. Над регионом было сбито 16 БПЛА, сообщили в минобороны рф. Власти региона утверждают об отсутствии пострадавших и повреждений, впрочем спутниковые снимки NASA подтверждают по меньшей мере два крупных пожара, передает УНН.
Детали
Как написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram, массированной атаке дронов подверглись новошахтинск, каменск-шахтинский и усть-донецкий район.
Спутниковые снимки NASA подтверждают по меньшей мере два крупных пожара, возникших во время атаки в районе г. шахта ростовской области, что ставит под большое сомнение тезис об отсутствии повреждений, указывает Андрющенко.
"Это третья крупная атака ростовской области на этой неделе, что указывает на приближение к хорошему результату", - добавил Андрющенко.
По данным минобороны рф, еще два беспилотника сбили над белгородской и один - волгоградской областями.
Также ночью, как ранее сообщила ASTRA, взрывы прогремели в орле - предположительно, из-за атаки БПЛА. О взрывах в орле ничего не сообщили ни местные власти, ни минобороны оф.
Напомним
В ночь на 29 сентября военный аэродром миллерово ростовской области атаковали более 20 беспилотников.