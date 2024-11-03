Массированная атака дронов на ростовскую область рф: что показывают спутниковые снимки NASA

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
1 ноября 2024, 15:57 • 112548 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
1 ноября 2024, 14:26 • 126479 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
1 ноября 2024, 13:11 • 128300 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

Эксклюзив
Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 148249 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 158274 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

Эксклюзив
Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 147267 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 143378 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 199935 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 132047 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
30 октября 2024, 13:35 • 224879 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массированная атака дронов на ростовскую область рф: что показывают спутниковые снимки NASA

Массированная атака дронов на ростовскую область рф: что показывают спутниковые снимки NASA

Киев  •  УНН

08:18 • 4706 просмотра

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Минобороны рф сообщает о сбитии 16 БПЛА над ростовской областью. Спутниковые снимки NASA фиксируют два крупных пожара в регионе, опровергая заявления властей об отсутствии повреждений.

Ночью беспилотники атаковали ростовскую область рф. Над регионом было сбито 16 БПЛА, сообщили в минобороны рф.  Власти региона утверждают об отсутствии пострадавших и повреждений, впрочем спутниковые снимки NASA подтверждают по меньшей мере два крупных пожара, передает УНН

Детали

Как написал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram,  массированной атаке дронов подверглись новошахтинск, каменск-шахтинский и усть-донецкий район. 

Спутниковые снимки NASA подтверждают по меньшей мере два крупных пожара, возникших во время атаки в районе г. шахта ростовской области, что ставит под большое сомнение тезис об отсутствии повреждений, указывает Андрющенко.

"Это третья крупная атака ростовской области на этой неделе, что указывает на приближение к хорошему результату", - добавил Андрющенко. 

По данным минобороны рф, еще два беспилотника сбили над белгородской и один - волгоградской областями.

Также ночью, как ранее сообщила ASTRA, взрывы прогремели в орле - предположительно, из-за атаки БПЛА. О взрывах в орле ничего не сообщили ни местные власти, ни минобороны оф.

Напомним 

В ночь на 29 сентября военный аэродром миллерово ростовской области атаковали более 20 беспилотников. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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