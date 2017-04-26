Масштабную схему легализации псевдопереселенцив прекратили в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры пресекли в Харьковской области масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцив с временно оккупированных террористами территорий. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Правоохранители установили, что организовал противоправный бизнес житель Луганской области вместе с несколькими сообщниками. Они подыскивали лиц с так называемой "ДНР/ЛНР", которые хотели получать социальные выплаты от украинского государства как вынужденные переселенцы, не меняя мест проживания", - говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задокументировали, что в сделке были задействованы отдельные служащие управления труда и социальной защиты населения Харьковского горсовета и областного управления Фонда социального страхования. Участники группировки ставили псевдопереселенцев на учет, открывали им банковские карточные счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненных государственных стипендий и других социальных выплат. Оформление каждого человека составляло в среднем более 7 тыс. грн.
По информации спецслужбы, среди псевдопереселенцев, которые противоправно получали выплаты из государственного бюджета Украины, были участники незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР/ЛНР".
Во время обысков в Харькове по месту жительства организаторов группировки, помещениях государственных учреждений и органов местного самоуправления оперативники СБУ изъяли ксерокопии документов более 2 тыс. переселенцев. Правоохранители также обнаружили почти 100 банковских карточек, большую сумму денег в иностранной и национальной валютах, сепаратистское символику.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации). Действия служащих будут квалифицированы в рамках особого производства. Продолжается досудебное следствие.
Как сообщал УНН 21 апреля, переселенцы незаконно получили более полумиллиона гривен в Кировоградской области.