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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 24571 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 87899 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 144794 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112386 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113844 просмотра

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Масштабную схему легализации псевдопереселенцив прекратили в Харьковской области

Масштабную схему легализации псевдопереселенцив прекратили в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 11819 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры пресекли в Харьковской области масштабную схему незаконной легализации псевдопереселенцив с временно оккупированных террористами территорий. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Правоохранители установили, что организовал противоправный бизнес житель Луганской области вместе с несколькими сообщниками. Они подыскивали лиц с так называемой "ДНР/ЛНР", которые хотели получать социальные выплаты от украинского государства как вынужденные переселенцы, не меняя мест проживания", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задокументировали, что в сделке были задействованы отдельные служащие управления труда и социальной защиты населения Харьковского горсовета и областного управления Фонда социального страхования. Участники группировки ставили псевдопереселенцев на учет, открывали им банковские карточные счета, платежные карты для получения пенсий, пожизненных государственных стипендий и других социальных выплат. Оформление каждого человека составляло в среднем более 7 тыс. грн.

По информации спецслужбы, среди псевдопереселенцев, которые противоправно получали выплаты из государственного бюджета Украины, были участники незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР/ЛНР".

Во время обысков в Харькове по месту жительства организаторов группировки, помещениях государственных учреждений и органов местного самоуправления оперативники СБУ изъяли ксерокопии документов более 2 тыс. переселенцев. Правоохранители также обнаружили почти 100 банковских карточек, большую сумму денег в иностранной и национальной валютах, сепаратистское символику.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической группы или террористической организации). Действия служащих будут квалифицированы в рамках особого производства. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал УНН 21 апреля, переселенцы незаконно получили более полумиллиона гривен в Кировоградской области.

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