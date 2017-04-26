Масштабну схему легалізації псевдопереселенців припинили на Харківщині

"Правоохоронці встановили, що організував протиправний бізнес мешканець Луганщини разом с кількома спільниками. Вони підшукували осіб з так званої “ДНР/ЛНР”, які хотіли отримувати соціальні виплати від української держави як вимушені переселенці, не змінюючи місць проживання", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували, що в оборудці були задіяні окремі службовці управління праці та соціального захисту населення Харківської міськради та обласного управління Фонду соціального страхування. Учасники угруповання ставили псевдопереселенців на облік, відкривали їм банківські карткові рахунки, платіжні картки для отримання пенсій, довічних державних стипендій та інших соціальних виплат. Оформлення кожної особи становило у середньому понад 7 тис. грн.

За інформацією спецслужби, серед псевдопереселенців, які протиправно одержували виплати з Державного бюджету України, були учасники незаконних збройних формувань так званих “ДНР/ЛНР”.

Під час обшуків у Харкові за місцями проживання організаторів угруповання, приміщеннях державних установ та органів місцевого самоврядування оперативники СБУ вилучили ксерокопії документів більше ніж 2 тис. переселенців. Правоохоронці також виявили майже 100 банківських карток, велику суму грошей в іноземній та національній валютах, сепаратистську символіку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння діяльності терористичної групи чи терористичної організації). Дії службовців будуть кваліфіковані у рамках окремого провадження. Триває досудове слідство.

Як повідомляв УНН 21 квітня, переселенці незаконно отримали понад півмільйона гривень на Кіровоградщині.