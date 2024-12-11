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Масштабный сбой в работе приложений Meta: что происходит с Facebook и Instagram

Масштабный сбой в работе приложений Meta: что происходит с Facebook и Instagram

Киев  •  УНН

 • 2955 просмотра

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Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и другим сервисам Meta. Наблюдаются сбои в работе серверов и проблемы с доступом к сайтам.

Пользователи сообщают о сбоях в работе ряда приложений Meta. Речь идет о Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, передает УНН со ссылкой на DownDetector.

По данным сервиса, есть проблемы и с приложением Threads.

Количество жалоб на сбои в работе - растет. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайту и отсутствием связи с сервером.

В Meta пока ситуацию не комментировали.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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