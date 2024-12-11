Масштабный сбой в работе приложений Meta: что происходит с Facebook и Instagram
Киев • УНН
Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к Facebook, Instagram, WhatsApp и другим сервисам Meta. Наблюдаются сбои в работе серверов и проблемы с доступом к сайтам.
Пользователи сообщают о сбоях в работе ряда приложений Meta. Речь идет о Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, передает УНН со ссылкой на DownDetector.
По данным сервиса, есть проблемы и с приложением Threads.
Количество жалоб на сбои в работе - растет. Пользователи сообщают о проблемах с доступом к сайту и отсутствием связи с сервером.
В Meta пока ситуацию не комментировали.