Масштабный пожар охватил склад и офисное здание в российском Ростове

В российском Ростове масштабный пожар - горит склад и офисное здание, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Детали

В ликвидации пожара принимают участие более 130 человек и 44 единицы техники. К тушению привлекли авиацию МЧС рф.

Площадь возгорания достигла 15,1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет.

На месте работает лаборатория Роспотребнадзора – специалисты непрерывно замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ.

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