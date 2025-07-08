Масштабный пожар охватил склад и офисное здание в российском Ростове
Киев • УНН
В российском Ростове горит склад и офисное здание на площади 15,1 тыс. квадратных метров. Более 130 человек и 44 единицы техники, включая авиацию, задействованы в тушении.
В российском Ростове масштабный пожар - горит склад и офисное здание, передает УНН со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Детали
В ликвидации пожара принимают участие более 130 человек и 44 единицы техники. К тушению привлекли авиацию МЧС рф.
Площадь возгорания достигла 15,1 тыс. квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работает лаборатория Роспотребнадзора – специалисты непрерывно замеряют воздух и контролируют уровень вредных веществ.
На россии пылает: в подмосковном одинцово горит склад: в подмосковном Одинцово горит склад11.08.23, 00:27 • 1202921 просмотр