Масштабна пожежа охопила склад та офісну будівлю у російському Ростові

У російському Ростові масштабна пожежа - горить склад та офісна будівля, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Деталі

У ліквідації пожежі беруть участь понад 130 осіб та 44 одиниці техніки. До гасіння залучили авіацію мнс рф.

Площа загоряння досягла 15,1 тис. квадратних метрів. Постраждалих немає.

На місці працює лабораторія Росспоживнагляду – фахівці безперервно заміряють повітря та контролюють рівень шкідливих речовин.

На росії палає: у підмосковному одінцово горить склад