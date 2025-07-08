Масштабна пожежа охопила склад та офісну будівлю у російському Ростові

$41.800.06
49.030.09
ukenru
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
15:56 • 6678 перегляди
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
13:22 • 37210 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
12:25 • 33792 перегляди
Реєстрація домашніх тварин у столичних ЦНАПах: скільки заяв було подано зі старту послуги
Ексклюзив
11:24 • 39459 перегляди
Чотири місяці без маркетингу на фармринку: нардеп Дмитрієва пояснила, чому досі не узгоджені нові правила
8 липня, 10:13 • 48599 перегляди
Трамп пообіцяв Зеленському негайно відправити 10 ракет для Patriot - Axios
8 липня, 10:12 • 52009 перегляди
Зеленський повідомив послу України у США Маркаровій про її заміну – джерела
8 липня, 09:37 • 43823 перегляди
9 липня в Україні буде чи не найспекотніше у Європі - синоптик
Ексклюзив
8 липня, 09:02 • 41912 перегляди
У Сумах за пів року 2025 було пошкоджено у понад вісім разів більше будинків, ніж торік
8 липня, 03:46 • 83350 перегляди
США надсилають Україні додаткову оборонну зброю за вказівкою Трампа
7 липня, 17:19 • 115757 перегляди
Україна може розпочати переговори про вступ до ЄС без одностайної підтримки - Стефанішина
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+30°
1м/с
44%
744мм
Популярнi новини
Вбивство чоловіка у Києві: особу загиблого встановили, стрілка продовжують шукати8 липня, 07:20 • 85723 перегляди
Негода зачепила вісім областей в Україні: що відбувається у постраждалих регіонах8 липня, 09:39 • 6339 перегляди
У рф затяжна посуха, врожайність та весь аграрний сезон провалено - СЗР8 липня, 09:41 • 34247 перегляди
Не вказав в декларації нерухомість в москві: НАБУ провело обшуки у нардепа Каптєлова11:00 • 11414 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком14:33 • 22310 перегляди
Публікації
Чи криється порятунок бізнесу у конкурсі з обрання нового очільника БЕБ?
Ексклюзив
15:56 • 6678 перегляди
Купівля з присмаком політики: АРМА замовило люксовий спецавтомобіль у компанії, повʼязаної з Порошенком14:33 • 23732 перегляди
Гетманцев, "Хезболла" і 650 тисяч доларів: історія однієї "похованої" перевірки НАЗК
Ексклюзив
13:22 • 37210 перегляди
Пакет "все включено": АРМА все ж купує люксовий мінівен за майже 3 млн грн, скандальний тендер не скасували7 липня, 14:21 • 181869 перегляди
Топ-5 прохолодних страв, які не дадуть зголодніти у нестерпну спеку7 липня, 14:20 • 168216 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Олександр Сирський
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Запорізька область
Італія
Китай
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не збирається повертатися в акторство, якщо не станеться "щось особливе"7 липня, 08:59 • 148712 перегляди
П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні5 липня, 17:41 • 336511 перегляди
Oasis возз'єдналися на сцені після 16 років: дали перший концерт5 липня, 08:59 • 173432 перегляди
Кеті Перрі та Орландо Блум підтвердили розрив4 липня, 06:59 • 288217 перегляди
Серіал "Містер і місіс Сміт" переїжджає до Лос-Анджелеса: другий сезон зніматимуть у Каліфорнії3 липня, 09:28 • 308666 перегляди
Актуальне
Шахед-136
Starlink
MIM-104 Patriot
Дія (сервіс)
Facebook

Масштабна пожежа охопила склад та офісну будівлю у російському Ростові

Київ • УНН

 • 739 перегляди

У російському Ростові горить склад та офісна будівля на площі 15,1 тис. квадратних метрів. Понад 130 осіб та 44 одиниці техніки, включаючи авіацію, залучені до гасіння.

Масштабна пожежа охопила склад та офісну будівлю у російському Ростові

У російському Ростові масштабна пожежа - горить склад та офісна будівля, передає УНН із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Деталі

У ліквідації пожежі беруть участь понад 130 осіб та 44 одиниці техніки. До гасіння залучили авіацію мнс рф.

Площа загоряння досягла 15,1 тис. квадратних метрів. Постраждалих немає.

На місці працює лабораторія Росспоживнагляду – фахівці безперервно заміряють повітря та контролюють рівень шкідливих речовин.

На росії палає: у підмосковному одінцово горить склад11.08.23, 00:27 • 1202921 перегляд

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Новини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9