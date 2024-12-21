Масштабная эвакуация в Австралии: сотни людей покидают дома из-за пожаров
Киев • УНН
В штате Виктория объявлена эвакуация из-за неконтролируемых лесных пожаров вблизи национального парка Грампианс. Около 500 жителей деревни Холлс Геп вынуждены срочно покинуть свои дома из-за угрозы распространения огня.
Лесные пожары в австралийском штате Виктория вышли из-под контроля, что привело к объявлению эвакуации для сотен жителей запада штата. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Власти предупредили о чрезвычайной опасности в районе, включающем деревни вблизи национального парка Грампианс, на расстоянии около 241 км от Мельбурна.
Среди эвакуированных населенных пунктов - Холлс Геп, где проживает около 500 человек. Местные власти призвали жителей как можно быстрее покинуть опасные территории, поскольку условия могут значительно ухудшиться.
Спасательные службы работают на месте, пытаясь ограничить распространение огня и минимизировать риски для жизни граждан.
Сотни тысяч просят эвакуироваться из-за опасности лесного пожара в Австралии28 февр. 2024, 02:41 • 24813 просмотров