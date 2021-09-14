Масштабное ДТП с украинцами в Турции: в посольстве рассказали о состоянии пострадавших

КИЕВ. 14 сентября. УНН. С более 40 украинских граждан, находившихся в автобусе, который попал в ДТП в Турции в понедельник, госпитализированы четыре человека, их жизни ничего не угрожает. Об этом УНН сообщили в посольстве Украины в Турции.