Масштабное ДТП с украинцами в Турции: в посольстве рассказали о состоянии пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. С более 40 украинских граждан, находившихся в автобусе, который попал в ДТП в Турции в понедельник, госпитализированы четыре человека, их жизни ничего не угрожает. Об этом УНН сообщили в посольстве Украины в Турции.
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"Консул сегодня встретился с пострадавшими. В автобусе был 41 гражданин Украины. Все туристы прошли медицинское обследование. С 41 гражданина Украины госпитализированы четыре, с которыми сегодня встретился наш консул. Всех остальных осмотрели и отпустили", - сообщили в посольстве.
"Состояние здоровья пострадавших стабильное, угрозы жизни нет. Условиями в госпитале они довольны и прогноз на выздоровление положительный. По словам руководителя больницы, до конца недели состояние здоровья пациентов позволит осуществить перелет в Украину и продолжить лечение в амбулаторных условиях", - добавили в дипучреждении.
Детали
В посольстве сообщили также, что пока обращений от пострадавших украинцах о помощи с их возвращением на родину не поступало. Если такие обращения будут поступать, их будут обрабатывать. Консульство Украины в Анталии держит ситуацию на личном контроле.
Контекст
Утром в понедельник турецкие СМИ сообщили, что в Мугле в Турции туристический автобус, у водителя которого случился сердечный приступ, столкнулся со студенческим автобусом, ехавшим в противоположном направлении.
Позже в МИД Украины уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло утром в понедельник в Турции, пострадали 35 украинских граждан.