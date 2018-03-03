Масштабное ДТП на Борщаговской в Киеве парализовало движение
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Масштабное ДТП произошло на улице Борщаговской, во время которой один из автомобилей влетел на пути скоростного трамвая, парализовало движение в сторону центра столицы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение сообщества "Киев оперативный" в Facebook.
"Масштабное ДТП на ул. Борщаговской, движение транспорта в сторону центра парализованно", - говорится в сообщении.
Как видно на обнародованной сообществом фотографии с места происшествия, в ДТП попали по меньшей мере один легковой автомобиль, грузовик и маршрутка.
Напомним, из-за непогоды в столице произошло ДТП.