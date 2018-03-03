Масштабна ДТП на Борщагівській у Києві паралізувала рух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Масштабна ДТП сталася на вулиці Борщагівській, під час якої один з автомобілів влетів на шляхи швидкісного трамвая, паралізувала рух у бік центру столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення спільноти "Київ оперативний" в Facebook.
"Масштабна ДТП на вул. Борщагівській, рух транспорту в бік центру паралізований", - йдеться в повідомленні.
Як видно на оприлюдненій спільнотою фотографії з місця події, в ДТП потрапили щонайменше один легковий автомобіль, вантажівка і маршрутка.
Нагадаємо, через негоду в столиці сталася ДТП.