Маск заявил о планах запустить "правдивую" альтернативу ChatGPT

Детали

Генеральный директор Twitter и Tesla рассказал в интервью с политическим обозревателем Такером Карлсоном из Fox News, что создаст альтернативу ChatGPT - программе с искусственным интеллектом (ИИ), разработанной прогрессивными программистами, которую он изначально финансировал. Но ChatGPT, по его словам, вызывает широкое беспокойство по поводу того, как может повлиять на свободу информации.

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"Я собираюсь запустить что-то, что я называю "TruthGPT", или максимально правдивый ИИ, который пытается понять природу Вселенной. И я думаю, что это может быть лучшим путем к безопасности в том смысле, что ИИ, который заботится о понимании Вселенной, вряд ли уничтожит людей, потому что мы являемся интересной частью Вселенной", - сказал Маск.

Политический обозреватель Карлсон отметил, что Маск помогал финансировать разработку ChatGPT, чтобы "контролировать его".

"По сути, у него это забрали, и теперь это коммерческий продукт, который принадлежит Microsoft и Google. Но его позиция никогда не менялась: если мы не остановим этот процесс, он может уничтожить все, что у нас есть. Это так же опасно, как и ядерное оружие", - напомнил журналист.

По мнению Маска, ИИ запрограммирован "левыми" экспертами, которые обучают чат-ботов врать. По словам Карлсона это, в свою очередь, может негативно сказываться на результатах выборов.

Но опасность программного обеспечения в том, что оно может иметь еще более пагубное влияние - на существование человечества в целом, если им не управлять должным образом, отметил Маск.

"ИИ имеет потенциал уничтожения цивилизации, какой бы малой ни казалась эта вероятность, но она не является тривиальной", - сказал генеральный директор Tesla.

В Твиттере он добавил, что использовал свою единственную встречу с тогдашним президентом США Бараком Обамой, чтобы предупредить об опасности, связанной с возможностями этого программного обеспечения, и призвал к регулированию.

"Я видел, что это происходит задолго до GPT-1, и именно поэтому я пытался предупредить общественность в течение многих лет. Единственную встречу тет-а-тет с Обамой, которую я имел, на посту президента, я использовал не для того, чтобы продвигать Tesla или SpaceX, а для того, чтобы способствовать регулированию ИИ", - сказал он.

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