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Маск заявил о планах запустить "правдивую" альтернативу ChatGPT

Маск заявил о планах запустить "правдивую" альтернативу ChatGPT

Киев • УНН

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. Технологический магнат Илон Маск в интервью Fox News сообщил, что запустит собственную версию чат-бота с искусственным интеллектом под названием "TruthGPT", пишет УНН.

Детали

Генеральный директор Twitter и Tesla рассказал в интервью с политическим обозревателем Такером Карлсоном из Fox News, что создаст альтернативу ChatGPT - программе с искусственным интеллектом (ИИ), разработанной прогрессивными программистами, которую он изначально финансировал. Но ChatGPT, по его словам, вызывает широкое беспокойство по поводу того, как может повлиять на свободу информации.

Цитата

"Я собираюсь запустить что-то, что я называю "TruthGPT", или максимально правдивый ИИ, который пытается понять природу Вселенной. И я думаю, что это может быть лучшим путем к безопасности в том смысле, что ИИ, который заботится о понимании Вселенной, вряд ли уничтожит людей, потому что мы являемся интересной частью Вселенной", - сказал Маск.

Политический обозреватель Карлсон отметил, что Маск помогал финансировать разработку ChatGPT, чтобы "контролировать его".

"По сути, у него это забрали, и теперь это коммерческий продукт, который принадлежит Microsoft и Google. Но его позиция никогда не менялась: если мы не остановим этот процесс, он может уничтожить все, что у нас есть. Это так же опасно, как и ядерное оружие", - напомнил журналист.

По мнению Маска, ИИ запрограммирован "левыми" экспертами, которые обучают чат-ботов врать. По словам Карлсона это, в свою очередь, может негативно сказываться на результатах выборов.

Но опасность программного обеспечения в том, что оно может иметь еще более пагубное влияние - на существование человечества в целом, если им не управлять должным образом, отметил Маск.

"ИИ имеет потенциал уничтожения цивилизации, какой бы малой ни казалась эта вероятность, но она не является тривиальной", - сказал генеральный директор Tesla.

В Твиттере он добавил, что использовал свою единственную встречу с тогдашним президентом США Бараком Обамой, чтобы предупредить об опасности, связанной с возможностями этого программного обеспечения, и призвал к регулированию.

"Я видел, что это происходит задолго до GPT-1, и именно поэтому я пытался предупредить общественность в течение многих лет. Единственную встречу тет-а-тет с Обамой, которую я имел, на посту президента, я использовал не для того, чтобы продвигать Tesla или SpaceX, а для того, чтобы способствовать регулированию ИИ", - сказал он.

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