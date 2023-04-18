Маск заявив про плани запустити "правдиву" альтернативу ChatGPT

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Генеральний директор Twitter і Tesla розповів в інтерв'ю з політичним оглядачем Такером Карлсоном з Fox News, що створить альтернативу ChatGPT - програмі зі штучним інтелектом (ШІ), розробленій прогресивними програмістами, яку він спочатку фінансував. Але ChatGPT, за його словами, викликає широке занепокоєння з приводу того, як може вплинути на свободу інформації.

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"Я збираюся запустити щось, що я називаю "TruthGPT", або максимально правдивий ШІ, який намагається зрозуміти природу Всесвіту. І я думаю, що це може бути найкращим шляхом до безпеки в тому сенсі, що ШІ, який дбає про розуміння Всесвіту, навряд чи знищить людей, тому що ми є цікавою частиною Всесвіту", - сказав Маск.

Політичний оглядач Карлсон зазначив, що Маск допомагав фінансувати розробку ChatGPT, щоб "контролювати його".

"По суті, у нього це забрали, і тепер це комерційний продукт, який належить Microsoft і Google. Але його позиція ніколи не змінювалася: якщо ми не зупинимо цей процес, він може знищити все, що у нас є. Це так само небезпечно, як і ядерна зброя", - нагадав журналіст.

На думку Маска, ШІ запрограмований "лівими" експертами, які навчають чат-ботів "брехати". За словами Карлсона це, своєю чергою, може негативно позначатись на результатах виборів.

Але небезпека програмного забезпечення в тому, що воно може мати ще більш згубний вплив - на існування людства в цілому, якщо ним не керувати належним чином, зауважив Маск.

"ШІ має потенціал знищення цивілізації, якою б малою не здавалася ця ймовірність, але вона не є тривіальною", - сказав генеральный директор Tesla.

У Твіттері він додав, що використав свою єдину зустріч з тодішнім президентом США Бараком Обамою, щоб попередити про небезпеку, пов'язану з можливостями цього програмного забезпечення і закликав до регулювання.

"Я бачив, що це відбувається задовго до GPT-1, і саме тому я намагався попередити громадськість впродовж багатьох років. Єдину зустріч тет-а-тет з Обамою, яку я мав, на посаді президента, я використав не для того, щоб просувати Tesla чи SpaceX, а для того, щоб сприяти регулюванню ШІ", - сказав він.

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