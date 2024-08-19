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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маск отбросил слухи о Cybertruck для кадырова

Маск отбросил слухи о Cybertruck для кадырова

Киев  •  УНН

19 августа 2024, 06:18  •  1739 просмотра

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Илон Маск отбросил информацию о том, что он подарил электропикап Cybertruck главе Чечни рамзану кадырову. Он назвал это сообщение примером лжи традиционных СМИ.

Илон Маск отреагировал на сообщение, что предоставил электромобиль Cybertruck от Tesla главе Чечни рамзану кадырову, пишет УНН.

Детали

"Вы действительно настолько отсталые, что думаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Это удивительно. - написал Маск в X в ответ на пост журналиста Сета Абрамсона. - Еще один пример того, как много лгут традиционные СМИ".

Попри усі санкції: Кадиров заявив що отримав Cybertruck від Маска 18 августа 2024, 17:55 • 22630 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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