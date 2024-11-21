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Маск и Рамасвами выступают за значительное уменьшение роли государства в административном регулировании жизни в США

Киев  •  УНН

 • 9679 просмотра

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Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства США. Они планируют отменить тысячи нормативных актов и сократить федеральную рабочую силу.

Илон Маск и Вивек Рамасвами имеют целью отменить «тысячи нормативных актов» и сократить численность федеральной рабочей силы через новое государственное агентство, ориентированное на эффективность.

Передает УНН с ссылкой на Newsweek и WSJ.

Миллиардер Илон Маск и экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасавами, назначенный Дональдом Трампом руководителем нового департамента, который должен регулировать сокращение расходов правительства США, рассказали о своем амбициозном проекте госреформы.

Мы оба будем консультировать DOGE (новосозданный «Департамент эффективности правительства») на каждом шагу по проведению трех основных видов реформ: отмена нормативных актов, административное сокращение и экономия средств. Мы сосредоточимся особенно на стимулировании изменений путем исполнительных действий на основе действующего законодательства, а не путем принятия новых законов

- говорится в колонке Маска и Рамасвами для The Wall Street Journal.

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Отмечается, что DOGE представит определенный перечень нормативных актов президенту Трампу, который «может с помощью исполнительной власти немедленно приостановить выполнение этих нормативных актов и начать процесс пересмотра и отмены», - написали они.

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Это освободит отдельных лиц и компании от незаконных положений, которые никогда не принимал Конгресс, и будет стимулировать экономику США

- пообещали новоназначенные специалисты. 

Напомним,

УНН передавал, что Вивек Рамасвами, глава нового Департамента правительственной эффективности, предложил прекратить финансирование несанкционированных федеральных программ. Среди них - здравоохранение ветеранов, НАСА и дошкольное образование.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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