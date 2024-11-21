Маск и Рамасвами выступают за значительное уменьшение роли государства в административном регулировании жизни в США
Киев • УНН
Илон Маск и Вивек Рамасвами возглавят новый Департамент эффективности правительства США. Они планируют отменить тысячи нормативных актов и сократить федеральную рабочую силу.
Илон Маск и Вивек Рамасвами имеют целью отменить «тысячи нормативных актов» и сократить численность федеральной рабочей силы через новое государственное агентство, ориентированное на эффективность.
Передает УНН с ссылкой на Newsweek и WSJ.
Миллиардер Илон Маск и экс-кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасавами, назначенный Дональдом Трампом руководителем нового департамента, который должен регулировать сокращение расходов правительства США, рассказали о своем амбициозном проекте госреформы.
Мы оба будем консультировать DOGE (новосозданный «Департамент эффективности правительства») на каждом шагу по проведению трех основных видов реформ: отмена нормативных актов, административное сокращение и экономия средств. Мы сосредоточимся особенно на стимулировании изменений путем исполнительных действий на основе действующего законодательства, а не путем принятия новых законов
Соединенные Штаты ввели запрет на поставки тайваньских микрочипов ИИ в Китай10 нояб. 2024, 11:10 • 22918 просмотров
Отмечается, что DOGE представит определенный перечень нормативных актов президенту Трампу, который «может с помощью исполнительной власти немедленно приостановить выполнение этих нормативных актов и начать процесс пересмотра и отмены», - написали они.
Это освободит отдельных лиц и компании от незаконных положений, которые никогда не принимал Конгресс, и будет стимулировать экономику США
Напомним,
УНН передавал, что Вивек Рамасвами, глава нового Департамента правительственной эффективности, предложил прекратить финансирование несанкционированных федеральных программ. Среди них - здравоохранение ветеранов, НАСА и дошкольное образование.
SpaceX запустила Starship: Трамп наблюдал за историческим шестым полетом: Трамп наблюдал за историческим шестым полетом19 нояб. 2024, 22:29 • 15964 просмотра