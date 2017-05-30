Маршрутка столкнулась с микроавтобусом в Запорожье, 32 человека пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Запорожской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса на микроавтобуса, в результате которого пострадали 32 человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сегодня, 30 мая около 7:30 в Мелитопольском р-не на автодороге Харьков - Симферополь произошло столкновение маршрутного автобуса "Богдан" с микроавтобусом "Мерседес-спринтер".
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 32 человека, из которых пока 13 госпитализированы. Погибших нет.
На месте происшествия работает 12 человек личного состава и 4 единицы техники ГСЧС Украины в Запорожской области.
Как сообщал УНН, ребенок пострадал в результате ДТП с участием маршрутки в Запорожье.