Маршрутка зіткнулась з мікроавтобусом на Запоріжжі, 32 людини постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Запорізькій області сталась ДТП за участі маршрутного автобусу на мікроавтобусу, в результаті якої постраждали 32 людини. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Сьогодні, 30 травня близько 07:30 в Мелітопольському р-ні на автошляху Харків — Сімферопіль сталося зіткнення маршрутного автобусу “Богдан” з мікроавтобусом “Мерседес-спринтер”.
Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 32 особи, з яких наразі 13 госпіталізовано. Загиблих немає.
На місці події працюють 12 чоловік особового складу та 4 одиниці техніки від ДСНС України у Запорізькій області.
Як повідомляв УНН, дитина постраждала внаслідок ДТП за участю маршрутки в Запоріжжі.