Маршрутка дорогой из Кривого Рога попала в ДТП: пятеро пострадавших

"ДТП произошло 27 апреля около 16-и на автодороге Кривой Рог-Днепр вблизи села Новокалиновка. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пять человек - водитель и четверо пассажиров маршрутного такси", - сообщили в полиции.

В салоне автомобиля на момент аварии, как отмечается, находились 12 человек, пятеро из них получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, смертельное ДТП в Кривом Роге с участием маршрутки, автобуса и легковушки Mazda произошло утром 17 апреля. Погибли 10 человек. Большинство пострадавших и погибших были работниками металлургического завода.

Водитель Mazda после ДТП попал в больницу. Его задержали и объявили о подозрении. Подозреваемого взяли под стражу, однако не поместят в СИЗО.