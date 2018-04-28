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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Маршрутка дорогою з Кривого Рогу потрапила у ДТП: п'ятеро постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Маршрутка потрапила у ДТП на автодорозі Кривий Ріг-Дніпро напередодні, постраждали водій та четверо пасажирів маршрутного таксі. Поліція відкрила кримінальне провадження, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ НП у Дніпропетровській області.

Маршрутка дорогою з Кривого Рогу потрапила у ДТП: п'ятеро постраждалих

"ДТП сталася 27 квітня близько 16-ї на автодорозі Кривий Ріг-Дніпро поблизу села Новокалинівка. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали п'ятеро осіб – водій та четверо пасажирів маршрутного таксі", - повідомили у поліції.

У салоні автомобіля на момент аварії, як зазначається, перебували 12 осіб, п’ятеро з них отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Встановлюються всі обставини події.

Нагадаємо, смертельна ДТП в Кривому Розі за участю маршрутки, автобуса та легковика Mazda сталася вранці 17 квітня. Загинули 10 людей. Більшість постраждалих і загиблих були працівниками металургійного заводу.

Водій Mazda після ДТП потрапив до лікарні. Його затримали і оголосили про підозру. Підозрюваного взяли під варту, однак не помістять до СІЗО.

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