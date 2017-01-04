Маршрутка перевернулась во Львове
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 января. УНН. Сегодня во Львове на выезде из города перевернулась маршрутка № 105. Об этом сообщили в патрульной полиции Львова. Предполагается, что причиной ДТП стала скользкая дорога на которой занесло водителя Daewoo Lanos.
Водитель автобуса, пытаясь избежать столкновения с неуправляемым автомобилем, наехал на бордюр, от чего маршрутка перевернулась.
В полиции сообщили, что обошлось без жертв. Известно, что автобус был не в рейсе, водителю вызвали скорую, на месте работает полиция.
Напомним, в служебный автомобиль полиции врезался грузовик вблизи села Ракитное Костопольского района.