Маршрутка перекинулась у Львові
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 січня. УНН. Сьогодні, у Львові на виїзді з міста перекинулась маршрутка № 105. Про це повідомили у патрульній поліції Львова. Передбачають, що причиною ДТП стала слизька дорога на якій занесло водія Daewoo Lanos.
Водій автобуса, намагаючись уникнути зіткнення з некерованим автом, наїхав на бордюр, від чого маршрутка перекинулася.
У поліції повідомили, що обійшлось без жертв. Відомо, що автобус був не на рейсі, водієві викликали швидку, на місці працює поліція.
Нагадаємо, у службовий автомобіль поліції врізалася вантажівка поблизу села Рокитне Костопільського району.