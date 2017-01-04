Маршрутка перекинулась у Львові

Водій автобуса, намагаючись уникнути зіткнення з некерованим автом, наїхав на бордюр, від чого маршрутка перекинулася.

У поліції повідомили, що обійшлось без жертв. Відомо, що автобус був не на рейсі, водієві викликали швидку, на місці працює поліція.

Нагадаємо, у службовий автомобіль поліції врізалася вантажівка поблизу села Рокитне Костопільського району.