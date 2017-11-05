Мариуполец стал чемпионом мира по кикбоксингу
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Боец из Мариуполя Александр Олейник завоевал титул чемпиона мира ISKA по кикбоксингу. Чемпионат прошел в Германии, соперником Олийныка выступил боец из Турции - Selahattin Sahin. Бойцы показали зрелищный поединок, в результате мариупольский чемпион получил безоговорочную победу, передает корреспондент УНН.
"Победа! Очень тяжелая, но победа! Спасибо всем, кто был с нами, болел за нас, поддерживал ... Сегодня наш день! "- прокомментировал О.Олийник на своей странице в Facebook.
Вскоре чемпионский пояс мирового уровня прибудет в Украину.
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