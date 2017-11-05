Мариуполец стал чемпионом мира по кикбоксингу

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 46925 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 113616 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 102344 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 105168 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 104328 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 91033 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 103759 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102025 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 142156 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 116310 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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Актуальное
Мариуполец стал чемпионом мира по кикбоксингу

Мариуполец стал чемпионом мира по кикбоксингу

Киев  •  УНН

 • 18466 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 5 ноября. УНН. Боец из Мариуполя Александр Олейник завоевал титул чемпиона мира ISKA по кикбоксингу. Чемпионат прошел в Германии, соперником Олийныка выступил боец из Турции - Selahattin Sahin. Бойцы показали зрелищный поединок, в результате мариупольский чемпион получил безоговорочную победу, передает корреспондент УНН.

"Победа! Очень тяжелая, но победа! Спасибо всем, кто был с нами, болел за нас, поддерживал ... Сегодня наш день! "- прокомментировал О.Олийник на своей странице в Facebook.

Вскоре чемпионский пояс мирового уровня прибудет в Украину.

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко попал в топ-10 лучших чемпионов мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC)

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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