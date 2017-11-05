Мариуполец стал чемпионом мира по кикбоксингу

"Победа! Очень тяжелая, но победа! Спасибо всем, кто был с нами, болел за нас, поддерживал ... Сегодня наш день! "- прокомментировал О.Олийник на своей странице в Facebook.

Вскоре чемпионский пояс мирового уровня прибудет в Украину.

Легендарный украинский боксер Виталий Кличко попал в топ-10 лучших чемпионов мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC)