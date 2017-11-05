Маріуполець став чемпіоном світу з кікбоксингу
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 5 листопада. УНН. Боєць з Маріуполя Олександр Олійник завоював титул чемпіона світу ISKA з кікбоксингу. Чемпіонат пройшов в Німеччині, суперником Олійника виступив боєць з Туреччини - Selahattin Sahin. Бійці показали видовищний поєдинок, в результаті маріупольський чемпіон здобув беззаперечну перемогу, передає кореспондент УНН.
“Перемога! Дуже важка, але перемога! Дякую всім, хто був з нами, вболівав за нас, підтримував ... Сьогодні наш день! ” - прокоментував О.Олійник на своїй сторінці в Facebook.
Незабаром чемпіонський пояс світового рівня прибуде до України.
Легендарний український боксер Віталій Кличко потрапив до топ-10 найкращих чемпіонів світу в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC)