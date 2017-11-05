Маріуполець став чемпіоном світу з кікбоксингу

“Перемога! Дуже важка, але перемога! Дякую всім, хто був з нами, вболівав за нас, підтримував ... Сьогодні наш день! ” - прокоментував О.Олійник на своїй сторінці в Facebook.

Незабаром чемпіонський пояс світового рівня прибуде до України.

Легендарний український боксер Віталій Кличко потрапив до топ-10 найкращих чемпіонів світу в суперважкій вазі за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC)