"Мариуполь" в дополнительное время получил путевку в третий этап квалификации ЛЕ

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Первый представитель Украины в еврокубковом сезоне 2018/19 годов ФК “Мариуполь” преодолел барьер второго квалификационного этапа Лиги Европы, передает корреспондент УНН.

В Одессе на стадионе “Черноморец” приазовцы принимали шведский ФК “Юргорден”. Первый момент создали гости, которых не устраивал счет первой встречи в Швеции 1:1. Нападающий Мрабти выполнил с дальнего штрафного удара в нижний угол ворот Худжамова, но вратарь перевел мяч на угловой.

Недолго публика “Черноморца” ждала ответа украинского коллектива. Это Чурко пробил с острого угла — ветеран Иссаксон отбил мяч. Впоследствии Пихаленок прошел вдоль штрафной многих оппонентов, однако цели не достиг.

Капитан шведов Ольссон стал антигероем момента на 62 минуте. Швед неудачно выбил игровой снаряд из штрафной на Пихаленок, а затем от Ольссона мяч срикошетил в ворота. Автором забитого мяча стал Пихаленок. Однако праздновать победу в основное время встречи “Мариуполю” не удалось. Невероятный по красоте мяч пяткой ударом в одно касание забил Баджи — 1:1.

За грубую игру в штрафной зоне против Вакулы арбитр назначил 11-метровый, который успешно реализовал Руслан Фомин. Фортуна в этот вечер была на стороне команды Бабича. Попытка головой от Баджи в экстра-тайме привела к попаданию в стойку. На добивании сыграл Ольссон — мяч застрял между газоном и ногой Худжамова.

Таким образом, 2:1 и за итоговым результатом двух игр 3:2 в пользу “Мариуполя”.

Добавим также, следующим соперником “Мариуполя” по 3-й стадии квалификации Лиги Европы станет французский “Бордо”.

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