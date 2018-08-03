"Маріуполь" в додатковий час здобув путівку в третій етап кваліфікації ЛЄ

В Одесі на стадіоні “Чорноморець” приазовці приймали шведський ФК “Юргорден”. Перший момент створили гості, яких не влаштовував рахунок першої зустрічі у Швеції 1:1. Нападник Мрабті виконав з дальнього штрафного удару в нижній кут воріт Худжамова, але воротар перевів м’яч на кутовий.

Недовго публіка “Чорноморця” чекала на відповідь українського колективу. Це Чурко пробив з гострого кута — ветеран Іссаксон відбив м’яч. Згодом Піхаленок пройшов вздовж штрафної багатьох опонентів, однак цілі не досяг.

Капітан шведів Ольссон став антигероєм моменту на 62 хвилині. Швед невдало вибив ігровий снаряд зі штрафної на Піхаленока, а потім від Ольссона м’яч зрикошетив у ворота. Автором забитого м’ячу став Піхаленок. Однак святкувати звитягу в основний час зустрічі “Маріуполю” не вдалося. Неймовірний за красою м’яч п’ятою ударом в один дотик забив Баджі — 1:1.

За грубу гру в карній зоні проти Вакули арбітр призначив 11-метровий, який успішно реалізував Руслан Фомін. Фортуна в цей вечір була на стороні команди Бабича. Спроба головою від Баджі в екстра-таймі призвела до потрапляння в стійку. На добиванні зіграв Ольссон — м’яч застряг між газоном і ногою Худжамова.

Таким чином, 2:1 і за підсумковим результатом двох ігор 3:2 на користь “Маріуполя”.

Додамо також, наступним суперником “Маріуполя” по 3-й стадії кваліфікації Ліги Європи стане французький “Бордо”.