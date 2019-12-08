"Мариуполь" и "Львов" расписали мировую в матче с двумя удалениями

Команды не порадовали болельщиков забитыми голами, завершив игру без забитых мячей - 0:0. Причем команды доигрывали 10 на 10. У хозяев прямую красную карточку получил Танковский, у гостей Братков.

Примечательно, что завершилась серия приазовцев в которой "Мариуполь" забивал голы "Львову" в УПЛ в течение 8-ми подряд матчей - 14 мячей.