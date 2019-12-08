"Маріуполь" і "Львів" розписали мирову у матчі з двома вилученнями
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. На стадіоні імені "Бойка" відбулося протистояння 17 туру УПЛ в якому в гості до "Маріуполя" завітали футболісти "Львову", передає УНН.
Команди не порадували уболівальників забитими голами, завершивши гру без забитих м’ячів — 0:0. Причому команди догравали 10 на 10. У господарів пряму червону картку отримав Танковський, у гостей Братков.
Примітно, що завершилася серія приазовців в якій “Маріуполь” забивав голи “Львову” в УПЛ впродовж 8-ми поспіль матчів — 14 м’ячів.