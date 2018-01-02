Marca признала Месси лучшим футболистом 2017

Во главе генерации оказался бессменный лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси, который опередил извечного конкурента Криштиану Роналду. Тройку замкнул второй представитель "Реала" Иско.

В десятку лучших также попали: 4 - Кейн, Лука Модрич, Килиан Мбаппе, Джанлуиджи Буффон, Неймар, Серхио Рамос и Кевин Де Брюйне.

Стоит отметить, что самый дорогой футболист Украины Андрей Ярмоленко не получил места в топ-100. Однако двое его партнеров по "Боруссии" разместились на 22-м (Обамеянг) и 73-х местах (Пулишич).

Как сообщал УНН, Роналду во второй раз подряд признан лучшим футболистом года.