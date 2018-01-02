Marca визнала Мессі найкращим футболістом 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Іспанська газета Marca визначила сто кращих футболістів 2017 року серед яких не опинилося українців, повідомляє УНН з посиланням на сайт Marca.
На чолі генерації опинився незмінний лідер каталонської "Барселони" Ліонель Мессі, який випередив одвічного конкурента Кріштіану Роналду. Трійку замкнув другий представник "Реалу" Іско.
До десятки кращих також потрапили: 4 – Гаррі Кейн, Лука Модріч, Кіліан Мбаппе, Джанлуїджі Буффон, Неймар, Серхіо Рамос і Кевін Де Брюйне.
Варто відзначити, що найдорожчий футболіст України Андрій Ярмоленко не отримав місця в топ-100. Однак двоє його партнерів по "Борусії" розмістилися на 22-му (Обамеянг) і 73-х місцях (Пулішич).
Як повідомляв УНН, Роналду вдруге поспіль визнано кращим футболістом року.