Мангер обвинил прокуроров в фальсификации доказательств по делу Гандзюк
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Подозреваемый в качестве заказчика по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк Владислав Мангер обвинил Офис генпрокурора в фальсификации доказательств и давлении на суд с целью продления ареста. Об этом он заявил перед началом очередного заседания Днепровского райсуда Киева, пишет “Корреспондент”.
Детали
По его словам, это делается, чтобы “сохранить лицо”.
“Вы не понимаете, что происходит? Прокуратура обманула Офис президента Украины и моей судьбой прикрылись в этом деле”, — сказал он.
Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко добавил, что сторона обвинения сознательно продолжает вводить в заблуждение руководство страны.
“Я думаю, что Офис генпрокурора докладывает в Офис президента, что в деле есть доказательства, подождите, будут свидетели, записи, все будет. И в Офисе президента нет повода не верить им, поэтому они продолжают давление на суд с тем, чтобы суд не отпускал Владислава Мангера. Ведь на его имени неоднократно пропиарились все генпрокуроры, народные депутаты. Поскольку уже на всю страну Мангера объявили виновным, то правоохранители не сумели признать свою ошибку”, — заявил он.
Ильченко добавил, что “с подачи тогдашнего прокурора Рябошапки Зеленский звонил премьеру Болгарии и просил об ускорении выдачи подозреваемого Алексея Левина”.
“И Левина выдали по ускоренной процедуре. Теперь представьте ситуацию, когда все узнают, что президента зря просили звонить в Болгарию, потому что человек невиновен. То же самое касается Мангера”, — подчеркнул адвокат.
Дополнение
Напомним, Офис генпрокурора обнародовал свою версию убийства активистки Екатерины Гандзюк еще в апреле 2020 года.
В июне 2020 года Мангера арестовали без права внесения залога. С тех пор срок ареста продляется судами.