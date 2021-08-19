Мангер звинуватив прокурорів у фальсифікації доказів у справі Гандзюк
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Підозрюваний в якості замовника в справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк — Владислав Мангер — звинуватив Офіс генпрокурора у фальсифікації доказів і тиску на суд з метою продовжити арешт. Про це він заявив перед початком чергового засідання Дніпровського райсуду Києва, пише “Кореспондент”.
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За його словами, це робиться, щоб “зберегти обличчя”.
“Ви не розумієте, що відбувається? Прокуратура обдурила Офіс президента України і моєю долею прикрилися в цій справі”, — сказав він.
Адвокат Мангера — Дмитро Ільченко — додав, що сторона обвинувачення свідомо продовжує вводити в оману керівництво країни.
“Я думаю, що Офіс генпрокурора доповідає в Офіс президента, що в справі є докази, почекайте, будуть свідки, записи, все буде. І в Офісі президента немає приводу не вірити їм, тому вони продовжують тиск на суд з тим, щоб суд не відпускав Владислава Мангера. Адже на його імені неодноразово пропіарилися всі генпрокурори, народні депутати. Вже на всю країну Мангера оголосили винним, тому правоохоронці не змогли визнати свою помилку”, — заявив він.
Ільченко додав, що “з подачі тодішнього прокурора Рябошапки Зеленський дзвонив прем’єру Болгарії та просив прискорити видачу підозрюваного — Олексія Левіна”.
“І Левіна видали за прискореною процедурою. Тепер уявіть ситуацію, коли всі дізнаються, що Президента дарма просили дзвонити в Болгарію, тому що людина є невинною. Те ж саме стосується Мангера”, — підкреслив адвокат.
Доповнення
Нагадаємо, Офіс генпрокурора оприлюднив свою версію вбивства активістки Катерини Гандзюк ще у квітні 2020 року.
У червні 2020 року Мангера заарештували без права внесення застави. З тих пір термін арешту продовжується через суд.