Мангер звинуватив прокурорів у фальсифікації доказів у справі Гандзюк

Деталі

За його словами, це робиться, щоб “зберегти обличчя”.

“Ви не розумієте, що відбувається? Прокуратура обдурила Офіс президента України і моєю долею прикрилися в цій справі”, — сказав він.

Адвокат Мангера — Дмитро Ільченко — додав, що сторона обвинувачення свідомо продовжує вводити в оману керівництво країни.

“Я думаю, що Офіс генпрокурора доповідає в Офіс президента, що в справі є докази, почекайте, будуть свідки, записи, все буде. І в Офісі президента немає приводу не вірити їм, тому вони продовжують тиск на суд з тим, щоб суд не відпускав Владислава Мангера. Адже на його імені неодноразово пропіарилися всі генпрокурори, народні депутати. Вже на всю країну Мангера оголосили винним, тому правоохоронці не змогли визнати свою помилку”, — заявив він.

Ільченко додав, що “з подачі тодішнього прокурора Рябошапки Зеленський дзвонив прем’єру Болгарії та просив прискорити видачу підозрюваного — Олексія Левіна”.

“І Левіна видали за прискореною процедурою. Тепер уявіть ситуацію, коли всі дізнаються, що Президента дарма просили дзвонити в Болгарію, тому що людина є невинною. Те ж саме стосується Мангера”, — підкреслив адвокат.

Доповнення

Нагадаємо, Офіс генпрокурора оприлюднив свою версію вбивства активістки Катерини Гандзюк ще у квітні 2020 року.

У червні 2020 року Мангера заарештували без права внесення застави. З тих пір термін арешту продовжується через суд.