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Мангер звинуватив прокурорів у фальсифікації доказів у справі Гандзюк

Мангер звинуватив прокурорів у фальсифікації доказів у справі Гандзюк

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Підозрюваний в якості замовника в справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк — Владислав Мангер — звинуватив Офіс генпрокурора у фальсифікації доказів і тиску на суд з метою продовжити арешт. Про це він заявив перед початком чергового засідання Дніпровського райсуду Києва, пише “Кореспондент”.

Деталі

За його словами, це робиться, щоб “зберегти обличчя”.

“Ви не розумієте, що відбувається? Прокуратура обдурила Офіс президента України і моєю долею прикрилися в цій справі”, — сказав він.

Адвокат Мангера — Дмитро Ільченко — додав, що сторона обвинувачення свідомо продовжує вводити в оману керівництво країни.

“Я думаю, що Офіс генпрокурора доповідає в Офіс президента, що в справі є докази, почекайте, будуть свідки, записи, все буде. І в Офісі президента немає приводу не вірити їм, тому вони продовжують тиск на суд з тим, щоб суд не відпускав Владислава Мангера. Адже на його імені неодноразово пропіарилися всі генпрокурори, народні депутати. Вже на всю країну Мангера оголосили винним, тому правоохоронці не змогли визнати свою помилку”, — заявив він.

Ільченко додав, що “з подачі тодішнього прокурора Рябошапки Зеленський дзвонив прем’єру Болгарії та просив прискорити видачу підозрюваного — Олексія Левіна”.

“І Левіна видали за прискореною процедурою. Тепер уявіть ситуацію, коли всі дізнаються, що Президента дарма просили дзвонити в Болгарію, тому що людина є невинною. Те ж саме стосується Мангера”, — підкреслив адвокат.

Доповнення

Нагадаємо, Офіс генпрокурора оприлюднив свою версію вбивства активістки Катерини Гандзюк ще у квітні 2020 року.

У червні 2020 року Мангера заарештували без права внесення застави. З тих пір термін арешту продовжується через суд.

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