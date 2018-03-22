Мандат миссии ОБСЕ в Украине продлили на год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Мандат Специализированной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине продлили до 31 марта 2019 года. Об этом сообщает в Twitter постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене, передает УНН.
"Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свое интерпретирующее заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин направил действующему председателю ОБСЕ Анджелино Альфано запрос украинского правительства на продление мандата миссии на 2019 год.
Миссия начала работу в Украине по приглашению украинской стороны. Это решение поддержали 57 стран-участниц ОБСЕ.
Мандат СММ ОБСЕ продлено до 31 марта 2019 года. Делегация Украины произнесла свою интерпретирующую заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь. Все государства ЕС, США и Канада поддержали- UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 22 марта 2018 г.