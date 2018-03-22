Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили на рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Мандат Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року. Про це повідомляє у Twitter постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.
“Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали”, — сказано у повідомленні.
Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив чинному голові ОБСЄ Анджеліно Альфано запит українського уряду на продовження мандату місії на 2019 рік.
Місія розпочала роботу в Україні на запрошення української сторони. Це рішення підтримали 57 країн-учасниць ОБСЄ.
Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 22 марта 2018 г.