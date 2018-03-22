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Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили на рік

Мандат місії ОБСЄ в Україні продовжили на рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Мандат Спеціалізованої моніторингової місії ОБСЄ в Україні продовжили до 31 березня 2019 року. Про це повідомляє у Twitter постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні, передає УНН.

“Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали”, — сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНН, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін направив чинному голові ОБСЄ Анджеліно Альфано запит українського уряду на продовження мандату місії на 2019 рік.

Місія розпочала роботу в Україні на запрошення української сторони. Це рішення підтримали 57 країн-учасниць ОБСЄ.

Мандат СММ ОБСЄ продовжено до 31 березня 2019 року. Делегація України виголосила свою інтерпретуючу заяву, в якій наголосила, що СММ повинна мати повний і безперешкодний доступ до всієї території України включаючи Крим і Севастополь. Всі держави ЄС, США і Канада підтримали

— UKR Mission to OSCE & UN in Vienna (@UKRinOSCE) 22 марта 2018 г.

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