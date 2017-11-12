Манчестер Юнайтед может приобрести полузащитника Шахтера - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" бразилец Фред попал в сферу интересов гранда английского и европейского футбола "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на Mirror.
По информации источника, бразильца рассматривают в качестве одного из вариантов замены Феллайни. Менеджер "МЮ" Жозе Моуриньо готов отпустить бельгийца зимой в турецкий "Бешикташ" за 8 млн фунтов.
По данным издания конкуренцию "Красным дьяволам" могут составить два испанских клуба - "Севилья" и "Валенсия".
Заметим, что 24-летний представитель "горняков" только прошлым летом заключил новое соглашение с "оранжево-черными" до конца сезона 2020-21 годов
Добавим также, в нынешней кампании Фред сыграл в 17 матчах за "оранжево-черных" во всех турнирах и забил 1 мяч.