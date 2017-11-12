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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 15476 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 32187 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 43222 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 49159 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44987 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91392 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99233 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 126214 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Манчестер Юнайтед может приобрести полузащитника Шахтера - СМИ

Манчестер Юнайтед может приобрести полузащитника Шахтера - СМИ

Киев  •  УНН

 • 10752 просмотра

КИЕВ. 12 ноября. УНН. Полузащитник донецкого "Шахтера" бразилец Фред попал в сферу интересов гранда английского и европейского футбола "Манчестер Юнайтед", сообщает УНН со ссылкой на Mirror.

По информации источника, бразильца рассматривают в качестве одного из вариантов замены Феллайни. Менеджер "МЮ" Жозе Моуриньо готов отпустить бельгийца зимой в турецкий "Бешикташ" за 8 млн фунтов.

По данным издания конкуренцию "Красным дьяволам" могут составить два испанских клуба - "Севилья" и "Валенсия".

Заметим, что 24-летний представитель "горняков" только прошлым летом заключил новое соглашение с "оранжево-черными" до конца сезона 2020-21 годов

Добавим также, в нынешней кампании Фред сыграл в 17 матчах за "оранжево-черных" во всех турнирах и забил 1 мяч.

Украинские Национальные Новости

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