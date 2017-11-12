Манчестер Юнайтед може придбати півзахисника Шахтаря - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Півзахисник донецького "Шахтаря" бразилець Фред потрапив в сферу інтересів гранда англійського та європейського футболу "Манчестер Юнайтед", повідомляє УНН з посиланням на Mirror.
За інформацією джерела, бразильця розглядають в якості одного з варіантів заміни Маруану Феллаїні. Менеджер "МЮ" Жозе Моуріньо готовий відпустити бельгійця взимку в турецький "Бешикташ" за 8 мільйонів фунтів.
За даними видання конкуренцію "Червоним дияволам" можуть скласти два іспанські клуби – "Севілья" та "Валенсія".
Зауважимо, що 24-річний представник "гірників" лише минулого літа заключив нову угоду з "помаранчево-чорними" до кінця сезону 2020-21 років
Додамо також, у нинішній кампанії Фред зіграв в 17 поєдинках за "оранжево-чорних" у всіх турнірах і забив 1 м'яч.