Манчестер Юнайтед може придбати півзахисника Шахтаря - ЗМІ

За інформацією джерела, бразильця розглядають в якості одного з варіантів заміни Маруану Феллаїні. Менеджер "МЮ" Жозе Моуріньо готовий відпустити бельгійця взимку в турецький "Бешикташ" за 8 мільйонів фунтів.

За даними видання конкуренцію "Червоним дияволам" можуть скласти два іспанські клуби – "Севілья" та "Валенсія".

Зауважимо, що 24-річний представник "гірників" лише минулого літа заключив нову угоду з "помаранчево-чорними" до кінця сезону 2020-21 років

Додамо також, у нинішній кампанії Фред зіграв в 17 поєдинках за "оранжево-чорних" у всіх турнірах і забив 1 м'яч.