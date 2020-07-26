"Манчестер Сити" Зинченко разгромной победой завершил выступления в сезоне АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В чемпионате Англии по футболу — Премьер лига, ФК “Манчестер Сити” принял “Норвич” во встрече 38 тура, сообщает УНН.
На 8 минуте хозяева пропустили гол, но его отменили из-за офсайда благодаря системе VAR. Через три минуты Габриэль Жезус вывел вперед “горожан”, а в компенсированное время Де Брюйне удвоил преимущество.
Под конец поединка “Манчестер Сити” устроил разгром оппонентам. Голы забивали Стерлинг, Марез и Де Брюйне в период с 79 по 90 минуту — 5:0.
Наш Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.
Заметим, что “Манчестер Сити” с 81 баллом занял второе место в чемпионате, а “Норвич” стал последним (21).