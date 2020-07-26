"Манчестер Сіті" Зінченка розгромною перемогою завершив виступи в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. У чемпіонаті Англії з футболу — Прем’єр ліга, ФК “Манчестер Сіті” прийняв “Норвіч” у зустрічі 38 туру, повідомляє УНН.
На 8 хвилині господарі пропустили гол, але його відмінили через офсайду завдяки системі VAR. Через три хвилини Габріель Жезус вивів вперед “міщан”, а в компенсований час Де Брюйне подвоїв перевагу.
Під завершення поєдинку “Манчестер Сіті” влаштував розгром опонентам. Голи забивали Стерлінг, Марез і Де Брюйне в період з 79 по 90 хвилину — 5:0.
Наш Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві для запасних.
Зауважимо, що “Манчестер Сіті” з 81 балом посів друге місце в чемпіонаті, а “Норвіч” став останнім (21).