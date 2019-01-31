"Манчестер Сити" без Зинченко потерпел четвертое поражение в сезоне АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Английская Премьер-лига продолжилась серией матчей 24-го тура в одном из которых действующий чемпион страны "Манчестер Сити" гостил у "Ньюкасла", передает корреспондент УНН.
Уже в самом дебюте встречи гости стали подтверждать свой статус и отличились в быстром прорыве. Гол на 1-й минуте в активе Серхио Агуэро.
Однако коллектив Рафаэля Бенитеса сумел переломить ход событий во втором тайме. Сначала Соломон Рондон оказался наиболее проворным в чужой штрафной и в касание огорчил вратаря Эдерсона. На 80 минуте Фернандиньо потерял мяч в собственной штрафной зоне и сбил оппонента. В результате арбитр указал на пенальти - 11-метровый реализовал Ричи (1:2).
Примечательно, что украинец Александр Зинченко не попал в заявку "горожан" на матч.
Добавим также, "горожане" остались с 56 очками и отстали от лидера чемпионата "Ливерпулю" на 4 пункта.