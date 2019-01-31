"Манчестер Сіті" без Зінченка зазнав четвертої поразки в сезоні АПЛ

Вже у самісінькому дебюті зустрічі гості стали підтверджувати свій статус та відзначилися у швидкому прориві. Гол на 1-й хвилині в активі Серхіо Агуеро.

Однак колектив Рафаеля Бенітеса зумів переломити хід подій у другому таймі. Спочатку Соломон Рондон виявися найбільш проворним у чужій штрафній та одним дотиком засмутив воротаря Едерсона. На 80 хвилині Фернандіньо втратив м'яч у власній карній зоні і збив опонента. Як наслідок арбітр вказав на пенальті – 11-метровий реалізував Річі (1:2).

Примітно, що українець Олександр Зінченко не потрапив до заявки "міщан" на матч.

Додамо також, "городяни" залишились з 56 очками і відстали від лідера чемпіонату "Ліверпулю" на 4 пункти.