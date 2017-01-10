Маленький британец стал гвардейцем Виндзорского замка на свой день рождения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Маленький мальчик, который на свой день рождения пришел в британской форме к гвардейцам замка Виндзор, неожиданно для себя стал на мгновение гвардейцем замка, передает УНН со ссылкой на The Sun.
Во время марша британских гвардейцев у замка Виндзор, маленький мальчик в гвардейском мундире и головном уборе отсалютовал гвардейцам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Букингемском дворце охранник принял королеву Елизавету II за вора
Однако, неожиданно один из военных повернулся и промаршировал к мальчику и сфотографировался с маленьким именинником.