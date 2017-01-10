Маленький британець став гвардійцем Віндзорського замку на свій день народження

Під час маршу британських гвардійців біля замку Віндзор, маленький хлопчик у гвардійському мундирі та головному уборі, відсалютував гвардійцям.

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Проте, неочікувано один з військових повернувся назад і промаршував до хлопчика та сфотографувався з малим іменинником.