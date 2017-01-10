Маленький британець став гвардійцем Віндзорського замку на свій день народження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Маленький хлопчик, який на свій день народження прийшов у британській формі до гвардійців замку Віндзор, неочікувано для себе став на мить гвардійцем замку, передає УНН з посиланням на The Sun.
Під час маршу британських гвардійців біля замку Віндзор, маленький хлопчик у гвардійському мундирі та головному уборі, відсалютував гвардійцям.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Букінгемському палаці охоронець прийняв королеву Єлизавету ІІ за злодія
Проте, неочікувано один з військових повернувся назад і промаршував до хлопчика та сфотографувався з малим іменинником.