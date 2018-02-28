Мальдивы, "безвизовые" и пять траншей МВФ: о чем говорил Президент во время пресс-конференции

Заявленная тема пресс-конференции звучала, как "Вызовы - 2018". Во время вступительного слова Президенту удалось определить основные угрозы, стоящие перед Украиной - главной остается российская агрессия.

Но во время вопросов журналистов разговор параллельно перешла к другим темам. Журналистов интересовали отдых Президента на Мальдивах, роль Медведчука в процессе освобождения заложников и поход Порошенко на второй срок.

олигархи

"Я подчеркну, что ни один из них впервые не имеет никакого влияния на позицию Президента. Это и есть олигархизация. Мы должны делать все возможное для того, чтобы создать условия, когда рынок будет определять цены, побеждать будет тот, кто имеет конкурентоспособную продукцию, меньшую себестоимость, высокое качество, лучший менеджмент. И не мне это оценивать, а рынка ", - подчеркнул он.

Также отвечая на вопрос он сообщил, что у него никогда не было никаких соглашений с олигархом Дмитрием Фирташем.



Медведчук

Несмотря на все Президент считает Медведчука необходимым.

"Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Знаете почему? Так как решение об увольнении принимает непосредственно Путин ", - сообщил Порошенко и подчеркнул, что готов работать с кем угодно, кто может вернуть украинский домой .

антикоррупционную суд

Президент желает скорейшего принятия законопроекта о Антикоррупционный суд .

"Доволен, что вчера народные депутаты смогли-таки проголосовать за включение в повестку дня моего законопроекта о Антикоррупционный суд. Ожидаю его быстрого принятия в первом чтении, желательно - уже завтра ", - отметил П.Порошенко.

евроатлантическая интеграция



Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в его команде идет обсуждение по закреплению в Конституции норм по вступлению Украины в ЕС и НАТО .

"В моей команде мы сейчас обсуждаем предложение заякорить в Конституции европейской и евроатлантической интеграции.

Обе идеи сейчас, которые свидетельствуют опросы общественного мнения, является консолидирующими общество, они пользуются широкой поддержкой в ​​обществе и в то же время, когда поднимают голову антиевропейские политические силы, которые стремятся к реваншу, по моему мнению, поправки в Основной закон могли бы стать страховкой от любым неожиданностям, императивом для всех политических сил на годы вперед ", - подчеркнул он.

Также Порошенко уверен, что " безвизовых " Украине не приостановят.

"Я прошу не слушайте тех, кто пытается накаркать о приостановлении" безвизовых ". Это тоже самое круг прогнозистов, которые предсказали, что нам его никогда не дадут ", - подчеркнул он.

Также глава государства сообщил, что "безвизовых" уже воспользовались уже 500 000 Украинская.

Крым

Чтобы ускорить процесс возвращения полуострова, заявил Президент, власть будет задействовать все инструменты в распоряжении - и дипломатические, и санкционные, и судебные.

"Мы точно готовы принять корабли из Крыма. И дело не в причинах, есть ли или нет ремонта, не в комплектации или чем-другому. Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушное позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества ", - сказал П.Порошенко.

Также Президент планирует обратиться в Конституционную комиссию, для того, чтобы она провела публичное обсуждение предложения рабочей группы, и как только будет окончательный вариант, вопрос о национально-культурной автономии - внесение изменений в Конституцию - будет инициировано перед Верховной Радой .



МВФ

Порошенко сообщил, что не приобщен к переговорному процессу с МВФ , но имеет достаточно регулярные встречи с руководством МВФ.

"Я горжусь тем, что я первый украинский президент, во времена которого мы уже пятая транш МВФ, до этого такого не было. Транши МВФ поступают в Украину тогда, когда мы выполняем меморандум ", - также сообщил глава государства.

Мальдивы

Порошенко заявил, что пересекал границу по своему паспорту и оплачивал отдых из собственного кармана.

"Платил я это и самолет и отель со своего банковского счета в украинском банке и в поданной декларации - это должно произойти в течение ближайших 3,5 недель - вы сможете в этом убедиться. Подчеркиваю, что на это не было потрачено ни копейки из украинского бюджета, все средства были задекларированы ", - подчеркнул президент.

Также он отметил, что уже 4 года исполняет обязанности главы государства в формате 24 на 7.



президентские выборы

"..Ришення об участии в избирательной кампании я буду принимать тогда, когда кампания будет начата. Обещаю Вас подробно об этом проинформировать ", - заявил Президент.

А на выборы он точно пойдет в качестве избирателя.

Всего вопросы смогли задать представители 23 СМИ из около 200 аккредитованных. Пресс-конференция длилась около двух часов.