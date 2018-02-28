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Мальдіви, “безвіз” та п’ять траншів МВФ: про що говорив Президент під час прес-конференції

Мальдіви, “безвіз” та п’ять траншів МВФ: про що говорив Президент під час прес-конференції

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко дав прес-конференцію. Говорив про загрози, відпустку, транші МВФ та олігархів.

 

Заявлена тема прес-конференції звучала, як “Виклики — 2018”. Під час вступного слова Президентові вдалося окреслити основні загрози, які стоять перед Україною — головною залишається російська агресія.

Але під час запитань журналістів розмова паралельно перейшла до інших тем. Журналістів цікавили відпочинок Президента на Мальдівах, роль Медведчука в процесі звільнення заручників та похід Порошенка на другий термін.

Олігархи

“Я наголошу, що жоден з них вперше не має жодного впливу на позицію Президента. Це і є олігархізація. Ми маємо робити все можливе для того, щоби створити умови, коли ринок буде визначати ціни, перемагати буде той, хто має конкурентоздатну продукцію, меншу собівартість, вищу якість, кращий менеджмент. І не мені це оцінювати, а ринку”, — наголосив він.

Також відповідаючи на запитання він повідомив, що у нього ніколи не було жодних угод з олігархом Дмитром Фірташем.


Медведчук

Попри все Президент вважає Медведчука необхідним.

“Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук. Знаєте чому? Бо рішення про звільнення приймає безпосередньо Путін”, — повідомив Порошенко та наголосив, що готовий працювати будь з ким, хто може повернути українців додому

Антикорупціний суд

 

Президент бажає як найшвидшого ухвалення законопроекту про Антикорупційний суд.

“Задоволений, що вчора народні депутати спромоглися-таки проголосувати за включення до порядку денного мого законопроекту про Антикорупційний суд. Очікую його швидкого ухвалення у першому читанні, бажано — вже завтра”, — зазначив П.Порошенко.

Євроатлантична інтеграція


Президент України Петро Порошенко заявив, що у його команді йде обговорення щодо закріплення у Конституції норм щодо вступу України до ЄС та НАТО.

“У моїй команді ми зараз обговорюємо пропозицію заякорити в Конституції європейську та євроатлантичну інтеграцію.
Обидві ідеї зараз, які свідчить опитування громадської думки, є консолідуючими суспільство, вони користуються широкою підтримкою в суспільстві і в той же час, коли піднімають голову антиєвропейські політичні сили, які прагнуть реваншу, на мою думку, поправки до Основного закону могли би стати страховкою від будь-яких несподіванок, імперативом для всіх політичних сил на роки вперед”, — наголосив він.

Також Порошенко впевнений, що “безвіз” Україні не призупинять.

“Я прошу не слухайте тих, хто намагається накаркати про призупинення „безвізу“. Це теж саме коло прогнозистів, які пророчили, що нам його ніколи не дадуть”, — наголосив він.
Також глава держави повідомив, що “безвізом” вже скористалися вже 500 тисяч українців.

Крим

Щоб прискорити процес повернення півострову, заявив Президент, влада буде задіювати всі інструменти в розпорядженні — і дипломатичні, і санкційні, і судові.

“Ми точно готові прийняти кораблі з Криму. І річ не в причинах, чи є там чи немає ремонту, не в комплектації або будь-чому іншому. Ми готові прийняти кораблі з Криму тільки разом з Кримом. Впевнений в тому, що це є одностайна позиція і української влади, і українського народу, і українського суспільства”, — сказав П.Порошенко.

Також Президент планує звернутися до Конституційної комісії, для того, щоб вона провела публічне обговорення пропозиції робочої групи, і як тільки буде остаточний варіант, питання щодо національно-культурної автономії — внесення змін до Конституції — буде ініційоване перед Верховною Радою.


МВФ

 

Порошенко повідомив, що не долучений до переговорного процесу з МВФ, але має досить регулярні зустрічі з керівництвом МВФ. 

“Я пишаюся тим, що я перший український президент, за часів якого ми маємо вже 5-ий транш МВФ, до цього, такого не було. Транші МВФ надходять до України тоді, коли ми виконуємо меморандум”, — також повідомив глава держави.

Мальдіви

Порошенко заявив, що перетинав кордон за своїм паспортом і оплачував відпочинок з власної кишені.

“Сплачував я це і літак і готель зі свого банківського рахунку в українському банку і в поданій декларації — це має відбутись протягом найближчих 3,5 тижнів — ви зможете у цьому переконатись. Наголошую, що на це не було витрачено жодної копійки з українського бюджету, всі кошти були задекларовані”, — підкреслив президент.

Також він наголосив, що вже 4 роки виконує обов’язки глави держави у форматі 24 на 7.


Президентські вибори

“..Рішення щодо участі у виборчій кампанії я буду приймати тоді, коли кампанія буде розпочата. Обіцяю Вас детально про це проінформувати”, — заявив Президент. 

А на вибори він точно піде у якості виборця.

Всього питання змогли поставити представники 23 ЗМІ з близько 200 акредитованих. Прес-конференція тривала близько двох годин. 

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