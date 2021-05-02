Малайзия зафиксировала у себя на территории штамм коронавируса, который распространяется в Индии
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Новая разновидность коронавируса B1617, впервые выявленная в Индии, обнаружена в Малайзии. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции министр здравоохранения Адхам Баба, пишет УНН.
Детали
“Вирус был обнаружен у гражданина Индии во время тестирования в аэропорту Куала-Лумпура”, — указал глава ведомства.
“Мы призываем население сохранять спокойствие. Эксперты приложат все усилия, чтобы установить весь круг потенциального общения инфицированного”, — добавил министр.
Справка
Правительство Малайзии с 28 апреля полностью приостановило транспортное сообщение с Индией на фоне резкого ухудшения ситуации вокруг распространения коронавируса. С момента пандемии в Малайзии было зафиксировано более 415 тыс. случаев заражения, около 1,5 тыс. человек умерли.
Согласно статистике ВОЗ — в Малайзии 411 594 случая заболевания, 1 521 человек погиб.