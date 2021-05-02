Малайзия зафиксировала у себя на территории штамм коронавируса, который распространяется в Индии

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 мая. УНН. Новая разновидность коронавируса B1617, впервые выявленная в Индии, обнаружена в Малайзии. Об этом сообщил в воскресенье во время видеоконференции министр здравоохранения Адхам Баба, пишет УНН.

Детали

“Вирус был обнаружен у гражданина Индии во время тестирования в аэропорту Куала-Лумпура”, — указал глава ведомства.

“Мы призываем население сохранять спокойствие. Эксперты приложат все усилия, чтобы установить весь круг потенциального общения инфицированного”, — добавил министр.

Справка

Правительство Малайзии с 28 апреля полностью приостановило транспортное сообщение с Индией на фоне резкого ухудшения ситуации вокруг распространения коронавируса. С момента пандемии в Малайзии было зафиксировано более 415 тыс. случаев заражения, около 1,5 тыс. человек умерли.

Согласно статистике ВОЗ — в Малайзии 411 594 случая заболевания, 1 521 человек погиб.

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