Малайзія зафіксувала у себе на території штам коронавірусу, який поширюється в Індії

Деталі

“Вірус був виявлений у громадянина Індії під час тестування в аеропорту Куала-Лумпура”, — вказав глава відомства.

“Ми закликаємо населення зберігати спокій. Експерти докладуть усіх зусиль, щоб встановити все коло потенційного спілкування інфікованого”, — додав міністр.

Довідка

Уряд Малайзії з 28 квітня повністю припинив транспортне сполучення з Індією на фоні різкого погіршення ситуації навколо поширення коронавірусу. З моменту пандемії в Малайзії було зафіксовано понад 415 тис. випадків зараження, близько 1,5 тис. осіб померли.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Малайзії 411 594 випадки захворювання, 1 521 особа загинула.