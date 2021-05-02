Малайзія зафіксувала у себе на території штам коронавірусу, який поширюється в Індії
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Новий різновид коронавірусу B1617, вперше зафіксований в Індії, виявлено в Малайзії. Про це повідомив у неділю під час відеоконференції міністр охорони здоров’я Адхам Баба, пише УНН.
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“Вірус був виявлений у громадянина Індії під час тестування в аеропорту Куала-Лумпура”, — вказав глава відомства.
“Ми закликаємо населення зберігати спокій. Експерти докладуть усіх зусиль, щоб встановити все коло потенційного спілкування інфікованого”, — додав міністр.
Довідка
Уряд Малайзії з 28 квітня повністю припинив транспортне сполучення з Індією на фоні різкого погіршення ситуації навколо поширення коронавірусу. З моменту пандемії в Малайзії було зафіксовано понад 415 тис. випадків зараження, близько 1,5 тис. осіб померли.
Згідно зі статистикою ВООЗ — у Малайзії 411 594 випадки захворювання, 1 521 особа загинула.