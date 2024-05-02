Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что в Европе из-за российской агрессии рф в Украине наблюдается "стратегическое пробуждение". Он объяснил, в чем это проявляется в интервью The Economist, передает УНН.

В Европе действительно наблюдается стратегическое пробуждение в ответ на российскую агрессию. Это пробуждение происходит по нескольким направлениям. Сегодня мы видим это на примере выдвинутого немцами предложения о возможностях европейского противоракетного щита. Или с Польшей, которая заявляет, что готова разместить у себя натовское ядерное оружие - заявил Макрон.

Он считает, что европейским лидерам необходимо сесть за стол переговоров и решить, как можно надежно защитить європейское пространство и как, надежным и устойчивым способом, создать гарантии безопасности для каждого из государств-членов, включая страны на восточном фланге Европы

"НАТО предоставляет один из таких ответов, и не может быть и речи о том, чтобы отвергнуть натовские интересы. Но эти рамки гораздо шире, чем то, что сейчас делается в рамках НАТО. Я хотел бы видеть дискуссию в рамках Европейского политического сообщества", – высказался он.

Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"