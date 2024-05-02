Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  17911 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  53303 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
  •  103430 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  124203 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  123994 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  118727 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  114893 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101792 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
1 мая 2024, 05:27  •  103969 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125494 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

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Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  265562 просмотра

Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф

По словам Макрона, в Европе происходит "стратегическое пробуждение" в ответ на российскую агрессию, выразившееся в предложениях по созданию европейского противоракетного щита и готовности Польши разместить у себя ядерное оружие НАТО.

Война •   •  2289 просмотра
Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф

США призвали Китай и россию взять на себя обязательства, что ИИ не должен принимать решения о развертывании ядерного оружия

США призвали Китай и Россию взять на себя обязательства о том, что только люди, а не ИИ, будут принимать решения о развертывании ядерного оружия, стремясь установить важную норму ответственного поведения среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Новости Мира •   •  1905 просмотра
США призвали Китай и россию взять на себя обязательства, что ИИ не должен принимать решения о развертывании ядерного оружия

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения.

политика •   •  17911 просмотра
Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

Боевые действия уже ведутся на границе Часового Яра Донецкой области. В городе 682 гражданских, преимущественно пожилых людей, уже больше года остаются без электричества, газа и воды.

Война •   •  10464 просмотра
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА

FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года

Перебои в мировой торговле из-за нападений повстанцев-хуситов в Йемене, которые заставляют суда избегать Красного моря и Суэцкого канала, могут продлиться до следующего года.

Новости Мира •   •  9034 просмотра
FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года

Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

Пассажиро-транспортный поток на границе резко увеличился за последние пять дней в связи с Пасхальными праздниками, с явным преобладанием граждан Украины, въезжающих в Украину, на долю которых приходится 80-85% от общего трафика.

Общество •   •  8942 просмотра
Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры

Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

Макрон заявил, что Франция не исключает развертывания сухопутных войск в Украине, если россия продолжит свою агрессию.

Война •   •  13234 просмотра
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"

Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко

Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, при этом с начала военного положения более 30 нарушителей погибли во время попыток незаконного пересечения границы.

Общество •   •  11170 просмотра
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко

Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

Российские войска утром обстреляли три села в Харьковской области, ранив двух мирных жителей.

Война •   •  13414 просмотра
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые

Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен

Действующему народному депутату Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн путем приобретения активов стоимостью 25 млн грн, хотя его официальный доход составляет лишь 14 млн грн.

Криминал и ЧП •   •  11769 просмотра
Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен