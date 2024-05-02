"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф
США призвали Китай и россию взять на себя обязательства, что ИИ не должен принимать решения о развертывании ядерного оружия
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвиненияЭксклюзив
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА
FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года
Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые
Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен
Популярные
Snapchat запускает новые функции: будет включать редактирование сообщения
США обвинили рф в применении химического оружия против ВСУ и объявили новые санкции
ГУР: украинские "Сычи" устойчивы к РЭБ и способны преодолеть 50 км в глубину линии фронта
В Харьковской области россияне ударили из авиации по 6 населенным пунктам, есть жертвы
2 мая: Всемирный день тунца, Международный день паролей, Чистый четверг
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае
Публикации
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям
Макрон заявил, что в Европе происходит "стратегическое пробуждение" из-за рф
По словам Макрона, в Европе происходит "стратегическое пробуждение" в ответ на российскую агрессию, выразившееся в предложениях по созданию европейского противоракетного щита и готовности Польши разместить у себя ядерное оружие НАТО.
США призвали Китай и россию взять на себя обязательства, что ИИ не должен принимать решения о развертывании ядерного оружия
США призвали Китай и Россию взять на себя обязательства о том, что только люди, а не ИИ, будут принимать решения о развертывании ядерного оружия, стремясь установить важную норму ответственного поведения среди пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН.
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения.
В Донецкой области бои уже идут непосредственно на границе Часового Яра - глава МВА
Боевые действия уже ведутся на границе Часового Яра Донецкой области. В городе 682 гражданских, преимущественно пожилых людей, уже больше года остаются без электричества, газа и воды.
FT: перебои в торговле в Красном море могут продлиться до следующего года
Перебои в мировой торговле из-за нападений повстанцев-хуситов в Йемене, которые заставляют суда избегать Красного моря и Суэцкого канала, могут продлиться до следующего года.
Украинцы продолжают возвращаться из-за границы перед Пасхой: пограничники назвали цифры
Пассажиро-транспортный поток на границе резко увеличился за последние пять дней в связи с Пасхальными праздниками, с явным преобладанием граждан Украины, въезжающих в Украину, на долю которых приходится 80-85% от общего трафика.
Макрон о возможном развертывании войск в Украине: "Исключить это априори - это не выучить уроки последних двух лет"
Макрон заявил, что Франция не исключает развертывания сухопутных войск в Украине, если россия продолжит свою агрессию.
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется возле Румынии и Молдовы - Демченко
Больше всего попыток незаконного пересечения границы фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, при этом с начала военного положения более 30 нарушителей погибли во время попыток незаконного пересечения границы.
Оккупанты утром обстреляли три поселка Харьковской области: есть раненые
Российские войска утром обстреляли три села в Харьковской области, ранив двух мирных жителей.
Нардепу Клочко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн гривен
Действующему народному депутату Украины сообщено о подозрении в незаконном обогащении на 11 млн грн путем приобретения активов стоимостью 25 млн грн, хотя его официальный доход составляет лишь 14 млн грн.