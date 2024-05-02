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Макрон заявив, що в Європі відбувається "стратегічне пробудження" через рф

Макрон заявив, що в Європі відбувається "стратегічне пробудження" через рф

Київ • УНН

 • 21074 перегляди

За словами Макрона, в Європі відбувається "стратегічне пробудження" у відповідь на російську агресію, що виразилося в пропозиціях зі створення європейського протиракетного щита і готовності Польщі розмістити у себе ядерну зброю НАТО.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в Європі через російську агресію в Україні спостерігається "стратегічне пробудження". Він пояснив, у чому це проявляється, в інтерв'ю The Economist, передає УНН

У Європі справді спостерігається стратегічне пробудження у відповідь на російську агресію. Це пробудження відбувається за кількома напрямами. Сьогодні ми бачимо це на прикладі висунутої німцями пропозиції про можливості європейського протиракетного щита. Або з Польщею, яка заявляє, що готова розмістити у себе натовську ядерну зброю

- заявив Макрон.

Він вважає, що європейським лідерам необхідно сісти за стіл переговорів і вирішити, як можна надійно захистити європейський простір і як, у надійний і стійкий спосіб, створити гарантії безпеки для кожної з держав-членів, включно з країнами на східному фланзі Європи. 

"НАТО надає одну з таких відповідей, і не може бути й мови про те, щоб відкинути натовські інтереси. Але ці рамки набагато ширші, ніж те, що зараз робиться в рамках НАТО. Я хотів би бачити дискусію в рамках Європейської політичної спільноти", - висловився він.

Макрон про можливе розгортання військ в Україні: "Виключити це апріорі - це не вивчити уроки останніх двох років"02.05.2024, 14:08 • 93073 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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