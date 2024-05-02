Макрон заявив, що в Європі відбувається "стратегічне пробудження" через рф
Київ • УНН
За словами Макрона, в Європі відбувається "стратегічне пробудження" у відповідь на російську агресію, що виразилося в пропозиціях зі створення європейського протиракетного щита і готовності Польщі розмістити у себе ядерну зброю НАТО.
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що в Європі через російську агресію в Україні спостерігається "стратегічне пробудження". Він пояснив, у чому це проявляється, в інтерв'ю The Economist, передає УНН.
У Європі справді спостерігається стратегічне пробудження у відповідь на російську агресію. Це пробудження відбувається за кількома напрямами. Сьогодні ми бачимо це на прикладі висунутої німцями пропозиції про можливості європейського протиракетного щита. Або з Польщею, яка заявляє, що готова розмістити у себе натовську ядерну зброю
Він вважає, що європейським лідерам необхідно сісти за стіл переговорів і вирішити, як можна надійно захистити європейський простір і як, у надійний і стійкий спосіб, створити гарантії безпеки для кожної з держав-членів, включно з країнами на східному фланзі Європи.
"НАТО надає одну з таких відповідей, і не може бути й мови про те, щоб відкинути натовські інтереси. Але ці рамки набагато ширші, ніж те, що зараз робиться в рамках НАТО. Я хотів би бачити дискусію в рамках Європейської політичної спільноти", - висловився він.
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