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Макрона признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

Киев • УНН

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КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон впервые признал ответственность Франции за геноцид в Руанде, во время которого с апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек, передает УНН со ссылкой на Le Figaro.

Макрона признал ответственность Франции за геноцид в Руанде

Цитата

“Франция сыграла свою роль и несет политическую ответственность за события в Руанде. У Франции также есть долг: посмотреть в лицо истории и признать, что она причинила страдания руандийскому народу, позволив себе долгое молчание на экзамене правды... Франция не понимала, что, стремясь предотвратить региональный конфликт или гражданскую войну, она фактически встала на сторону режима геноцида”, — сказал он, выступая в Мемориальном центре памяти жертв геноцида в руандийском Гисози.

Макрон также попросил прощения у народа Руанды.

Справка: в 1994 году в Руанде неизвестные сбили пассажирский самолет, в котором летели президент страны Жювеналь Хабиаримана и глава соседнего Бурунди Сиприен Нтарьямира. Гибель президентов использовалась экстремистами из этноса хуту как повод для захвата власти в Руанде и начала геноцида в отношении меньшего по числу этноса тутси и умеренных политиков хуту. С апреля по июнь 1994 года были убиты около 800 тысяч человек — в подавляющем большинстве тутси, а также умеренные хуту, тва и представители других народов.

Контекст

Данное заявление прозвучало на фоне того, что Франция 7 апреля открыла архивы, относящиеся к периоду геноцида в Руанде.

Специальная комиссия из французских ученых и историков пришла к выводу, что Франция несет “тяжелую ответственность” за события, которые привели к геноциду народа тутси, проводившемуся властями Руанды в 1994 году. При этом, как подчеркивается в докладе комиссии, соучастницей геноцида Францию назвать нельзя.

Комиссия по расследованию роли Франции работала в течение почти двух лет — она была создана в мае 2019 года по поручению президента Эммануэля Макрона. В нее вошли 15 историков под руководством Винсента Дюклера — среди них были специалисты по холокосту, а также геноциду армян в Османской империи. При этом никто из членов комиссии не специализировался на Руанде, чтобы обеспечить беспристрастность расследования.

Комиссия пришла к выводу, что Франция в начале 1990-х годов поддерживала “расистский, коррумпированный и жестокий режим” и, несмотря на многочисленные факты, указывавшие на подготовку его наиболее радикальными элементами к политике массовых убийств, Париж “оставался слеп” к происходящему. Это, в числе прочего, открыло дорогу к геноциду. Помимо этого, в отчете комиссии подчеркивается, что ввод миротворческого контингента в Руанду был запоздалым.

“Французские власти проводили политику, которая была полностью оторвана от реальности, политику, сохранившую следы колониального подхода. Франция была связана с режимом президента Хабиариманы, поощрявшим расистские расправы, не увидела, как надвигалась беда, и тем самым способствовала обострению кризиса”, — прокомментировал тогда доклад Винсент Дюклер.

При этом в докладе подчеркивается, что говорить о непосредственной причастности Франции к геноциду нельзя — так как в противном случае аналогичную ответственность можно возложить на все мировое сообщество. Кроме того, комиссия не нашла доказательств, что французы поставляли оружие в Руанду после начала геноцида, а также отвергла обвинения, что гуманитарная операция Парижа была всего лишь неудачной попыткой спасти правительство хуту.

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