Макрон отложил назначение нового премьер-министра Франции
Киев • УНН
Президент Франции Макрон перенес объявление нового премьер-министра на утро пятницы вместо обещанных 48 часов. Это назначение должно заменить кабинет Мишеля Барнье, который подал в отставку после поражения в парламенте.
Президент Франции Эммануэль Макрон перенес объявление нового премьер-министра на утро пятницы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Ранее ожидалось, что кандидатура будет названа в течение 48 часов, как заявил президент в начале недели.
Это назначение является важным шагом в формировании нового правительства, которое должно заменить кабинет, возглавляемый Мишелем Барнье. Барнье подал в отставку на прошлой неделе после того, как правительство потерпело поражение из-за голосования ультраправых и левых депутатов в парламенте. Это событие стало очередным испытанием для страны, которая сталкивается уже со вторым политическим кризисом за последние шесть месяцев.
Во Франции - новый министр иностранных дел11 янв. 2024, 20:29 • 26472 просмотра