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Макрон отложил назначение нового премьер-министра Франции

Макрон отложил назначение нового премьер-министра Франции

Киев  •  УНН

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Президент Франции Макрон перенес объявление нового премьер-министра на утро пятницы вместо обещанных 48 часов. Это назначение должно заменить кабинет Мишеля Барнье, который подал в отставку после поражения в парламенте.

Президент Франции Эммануэль Макрон перенес объявление нового премьер-министра на утро пятницы. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Ранее ожидалось, что кандидатура будет названа в течение 48 часов, как заявил президент в начале недели. 

Это назначение является важным шагом в формировании нового правительства, которое должно заменить кабинет, возглавляемый Мишелем Барнье. Барнье подал в отставку на прошлой неделе после того, как правительство потерпело поражение из-за голосования ультраправых и левых депутатов в парламенте. Это событие стало очередным испытанием для страны, которая сталкивается уже со вторым политическим кризисом за последние шесть месяцев. 

Во Франции - новый министр иностранных дел11 янв. 2024, 20:29 • 26472 просмотра

Юлия Котвицкая

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