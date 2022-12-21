МАГАТЭ подтверждает, что Гросси посетит рф для переговоров по Запорожской АЭС.
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Международное агентство по атомной энергии подтвердило, что его глава Рафаэль Гросси отправится в четверг в москву, чтобы обсудить ядерную безопасность на Запорожской АЭС на юге Украины, пишет УНН со ссылкой на CNN.
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"Мы можем подтвердить, что генеральный директор Гросси будет завтра в москве в рамках своих текущих консультаций на высоком уровне, направленных на согласование и внедрение зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) как можно быстрее", - говорится в сообщении МАГАТЭ в среду.
Дополнение
Территория захваченной российскими оккупантами ЗАЭС неоднократно подвергалась артиллерийским обстрелам, что вызывает опасения по поводу ядерной катастрофы.
Глава МАГАТЭ надеется на создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС в ближайшее время.