МАГАТЕ підтверджує, що Гроссі відвідає рф для переговорів щодо Запорізької АЕС

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"Ми можемо підтвердити, що генеральний директор Гроссі буде завтра в москві в межах своїх поточних консультацій на високому рівні, спрямованих на узгодження та впровадження зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) якнайшвидше", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ у середу.

Доповнення

Територія захопленої російськими окупантами ЗАЕС неодноразово зазнавала артилерійських обстрілів, що викликає побоювання з приводу ядерної катастрофи.

Голова МАГАТЕ сподівається на створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом.