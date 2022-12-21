МАГАТЕ підтверджує, що Гроссі відвідає рф для переговорів щодо Запорізької АЕС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міжнародне агентства з атомної енергії підтвердило, що його очільник Рафаель Гроссі вирушить у четвер до москви, щоб обговорити ядерну безпеку на Запорізькій АЕС на півдні України, пише УНН з посиланням на CNN.
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"Ми можемо підтвердити, що генеральний директор Гроссі буде завтра в москві в межах своїх поточних консультацій на високому рівні, спрямованих на узгодження та впровадження зони ядерної безпеки навколо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) якнайшвидше", - йдеться у повідомленні МАГАТЕ у середу.
Доповнення
Територія захопленої російськими окупантами ЗАЕС неодноразово зазнавала артилерійських обстрілів, що викликає побоювання з приводу ядерної катастрофи.
Голова МАГАТЕ сподівається на створення зони безпеки навколо ЗАЕС найближчим часом.